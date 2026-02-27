【さらば伯楽】南田師は子供の頃、義兄に連れられ訪れた川崎競馬場で競馬に魅せられた。「こんな世界があるんだと驚いたんだよ」。周囲に興味を伝えると「“やってみたら”と言われて」騎手になることを決意。高校卒業後、中山・中野吉太郎師に弟子入りした。78年に美浦・中野隆良（たかお）厩舎からデビュー。8年目の86年にはホクトヘリオスとコンビを組み函館3歳Sで重賞初制覇を飾った。続く京成杯3歳Sも勝利した。惜しまれ