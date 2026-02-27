【さらば伯楽】西園正都師（70）はラストウイークに18頭と大攻勢を仕掛ける。「皆さんと話すのも最後になりますね。お世話になりました」といつも通り取材陣に対し、丁寧に話すトレーナー。「18頭は初めて。最後ですから」と、まさに勝負厩舎。注目は土曜中山重賞のオーシャンSの2騎だ。「フィオライアは前走（シルクロードS1着）太宰君がいいペースで行ってくれた。今回もスタートを決めて、その2列目にビッグシーザーが行っ