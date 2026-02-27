【さらば伯楽】根本康広師（70）は騎手時代に天皇賞・秋（ギャロップダイナ）やダービー（メリーナイス）などを制し、調教師転身後は丸山元気、藤田菜七子ら6人の弟子を育てた。根本師は「最終週？寂しくはないよ。これからも馬とずっと関わっていくから。競馬の売り上げはさらに上がっていくので、引退してからも見させていただいて応援していきたい」と引退後も講演会など、競馬界の発展に尽力していくという。最終週はメリ