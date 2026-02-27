【ワシントン共同】トランプ米政権の「相互関税」を違法とした連邦最高裁の判決について、米国民の57％が賛同すると調査に回答した。反対は23％、「分からない」は20％だった。大統領が議会の承認なく関税を課せるかどうかの質問には21％が「できる」、62％が「できない」と答え、過半数が議会に歯止め役を期待する考えを示した。別の法律で再び関税を課す政権の方針については、賛成が23％にとどまり、54％が反対した。物価上