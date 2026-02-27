１月に訪れた待望のゴールも、事態の好転にはつながらなかった。昨夏にチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに加入した古橋亨梧は、新エースとして期待されながら開幕からリーグ戦で得点をあげられないまま年越し。冬のマーケットでセルティック復帰もうわさされたが残留した。バーミンガムで力を証明する意気込みと報じられたのは記憶に新しい。そして2026年になり、古橋はようやくネットを揺らすことに成