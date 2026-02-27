メダル確定後、リウは中井の下に歩み寄って感慨に浸りながらハグをした(C)Getty Images現地時間2月22日、約2週間に渡って行われたミラノ・コルティナ冬季五輪が閉幕。各国メディアでは、ウインタースポーツの祭典で誕生したさまざまなドラマが振り返られている。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーンあらゆる名シーンが生まれた今大会にあって「最高の瞬間」として取り上げられてい