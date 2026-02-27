「ヤクルト春季キャンプ」（２６日、浦添）ヤクルトは２６日、沖縄・浦添キャンプを打ち上げた。新指揮官として率いた池山隆寛監督（６０）は、山田やドラフト１位・松下（法大）、内山ら故障者が続出したことに触れつつ「キャンプの成功は今年の選手たちの結果だと思っている。みんなでカバーして、ああいうことがあったなと、勝利で消してもらいたい」とゲキを飛ばした。主力の離脱者が相次いでいる現状でのチーム作りに、