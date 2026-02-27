日本ハムは２６日、国際交流試合の２７日・ＷＢＣ台湾代表戦、２８日・味全戦（ともに台北ドーム）に向け、沖縄から台湾入りした。郡司裕也捕手（２８）は同僚でＷＢＣ日本代表の伊藤、北山両投手に景気づけの勝利を贈ることを誓った。侍ジャパンのＷＢＣ初戦は３月６日の台湾戦。郡司はいたずらっぽく笑って意気込んだ。「僕らが圧倒的に勝って、２人に刺激を与えられればなと。おまえら、抑えられるのか？って」。大会前の難