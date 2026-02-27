◇練習試合ロッテ18―4チェコ代表（2026年2月26日都城コアラのマーチ）ロッテの背番号55が早春の都城で大暴れだ。ドラフト4位の桜井（昌平）が「2番・三塁」で1軍初スタメンを果たし、3安打5打点をマークした。「プロ初安打」は3回2死二、三塁の場面だった。チェコの2番手サトリアの初球113キロのチェンジアップを空振りしたが、2球目を叩いてライナーで左翼フェンスを直撃する二塁打。打席の立ち位置を約20センチ投手寄