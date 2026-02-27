◇練習試合チェコ代表4―18ロッテ（2026年2月26日都城コアラのマーチ）WBC1次ラウンドで日本と対戦するチェコ代表は、4番のチェルベンカが2点本塁打をマークした。「強豪チームにしっかりと戦い、勝ち星を挙げることが目標。寿司が大好きなので毎日食べている」と笑った。23年の前回大会で日本と対戦し、働きながら競技をする選手らに多くの人が魅了された。パベル・ハジム監督はユニホームの胸にカタカナで「チェコ