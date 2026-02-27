「日本の認知症患者の8割は80歳以上ですが、そのうち8割は女性です。将来的には読者のみなさんにとって身近な問題になるでしょう。しかし今から生活習慣を整えて、予防やトレーニングを行えば、改善する可能性があるのです」【写真】認知症グレーゾーンチェックリスト［A／B項目別］そう話すのは認知症研究の第一人者、医師の朝田隆先生だ。認知症の多くは80代以上の女性「認知症は70種類以上に分類できますが、日本において7割