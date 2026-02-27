ボクシング「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」の亀田興毅ファウンダーが２６日、オンライン会見を行い、次回大会を４月１７〜１９日の３日間、キルギス・ビシケクで開催すると発表した。１９日のメインでは、ＷＢＡ世界スーパーフライ級１１位の佐野遥渉（あゆむ、２２）＝ＬＵＳＨ＝が同級暫定王者のデビッド・ヒメネス（３３）＝コスタリカ＝に挑む。佐野は「まだ早いという声もあるが、チャンスをもらったので一発でつかみ取りたい」