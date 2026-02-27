◇練習試合ロッテ18―4チェコ代表（2026年2月26日都城コアラのマーチ）宮崎県椎葉村出身のロッテドラフト6位・岡村（富島）も「6番・DH」で出場し、2打数1安打3打点3四球をマークした。両親や地元の友人たちも見守った“1軍デビュー戦”での活躍に「まずは1本出たことでホッとしています。自分のスイングができたかなと思います」と話した。育成ドラフト3位の杉山（愛知学院大）も「1番・中堅」で出場し、2回に中前適