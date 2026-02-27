直近の対外試合４戦は計６打数無安打と苦しむ巨人のリチャード内野手（２６）が２６日、現在の心境を明かした。那覇キャンプでの実戦は残り２試合。２７日からの対韓国チーム２連戦へ向け「花は最後に咲く」と決意表明した。新応援歌を力に変え、故郷で躍動する。（取材・構成＝内田拓希、臼井恭香）リチャードが快音で好調ぶりを示した。全体練習の最後に行われたマシン相手のミニゲーム。カーブをライナーで左翼席に突き