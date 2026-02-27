◇米大リーグオープン戦ブルージェイズ―マーリンズ（２６日・米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）ブルージェイズの岡本和真内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のマーリンズ戦に「６番・三塁」で先発出場し４回１死満塁で左翼線２点二塁打を放って、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）合流前最終戦に３打数１安打２打点で締めくくった。岡本は前日受けた右手甲への死球も、この日は湿布を外して