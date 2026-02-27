セイウンハーデスは開門直後の坂路を軽快に駆け上がった。前日の雨でぬかるむ馬場を苦にすることなく、全体時計は4F54秒9にまとめるとラスト1Fは12秒0とシャープに伸びた。橋口師は「しまいは楽にいい時計で動けている。（昨年レコードで）エプソムCを勝った時と同じくらいの仕上がり」と納得の表情。中山は22年9月のセントライト記念4着以来だが「距離は千八がベスト。右回りも福島で勝っているので舞台は問題ない」と手応え