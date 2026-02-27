昨年5月新潟大賞典12着以来のサイルーンはWコース単走で半マイル追い。53秒9〜1F12秒2をマークした。馬なりで軽快に駆け抜けた。堀師は「（26日の）調教後の馬体重は486キロ（前走482キロ）。この馬としてはカイ食いが良く、健康状態がまとまっていて、メンタルも整っている。順調に仕上がった。長い休みでリフレッシュ感があり、活気は十分で体の張りもいい」と好感触。中山芝は【3・1・1・3】のコース巧者。久々でも侮