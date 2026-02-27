阪神のドラフト2位・谷端が侍ジャパンとの対戦を熱望した。3月3日に開催される侍ジャパンとの強化試合（京セラドーム）に向け「実際に（その空気を）感じてみたいというのはあります。しっかり目に焼き付けて、将来的にはそこ（侍ジャパン）に入れるような選手になりたい」今春キャンプは新人選手では唯一、宜野座スタートで無事に完走。ここまでオープン戦は3試合に出場して7打数無安打だが、「やってきたことを出して一日一