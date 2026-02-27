阪神の町田が、27日の全体練習から1軍に合流する。昨年10月中旬のフェニックス・リーグ中に左人さし指を骨折。約4カ月にわたる地道なリハビリを終え、14日の中日戦（具志川）で実戦復帰した。首脳陣による現状確認の意味合いが強いが、攻守でオープン戦出場へ向けてアピールする。福島、百崎らも昇格予定で、岩貞、梅野、木浪、糸原が2軍へ合流する見込みだ。