阪神の嶋村が“工藤パターン”の支配下昇格を目指し、3月もアピールを続ける。2月中のオープン戦3試合では3打数2安打と打力をアピールした2年目捕手。25日のキャンプ打ち上げの際には藤川監督が選んだMVP9人の中にも名を連ねた。昨年も開幕前に結果を出した工藤が支配下登録されており、同じパターンで続くためにも「立場的にはしっかりアピールしていかないといけない。ガムシャラにやるしかない」と言葉に力をこめた。