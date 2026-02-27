フリーアナウンサーの有働由美子（５６）がＭＣを務めるテレビ朝日系「有働Ｔｉｍｅｓ」９０分スペシャル（３月１日、後８・５６）の特別企画「レジェンド＆スター」第９弾に野球日本代表「侍ジャパン」前監督の栗山英樹氏（６４）が出演することが２６日、分かった。時代の最前線で活躍するスターに有働キャスターがインタビューをする企画。栗山氏は“黒板”を用いながら「大谷（翔平）選手の二刀流も正しかったんですかね？