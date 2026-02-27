阪神の新外国人投手のルーカス（ブルージェイズ）が、“セ界未公開”で開幕へ向かうプランが浮上した。3月戦線は3日の強化試合・侍ジャパン戦（京セラドーム）を皮切りに、オープン戦から主に火、水曜日の登板を重ね、シーズンへ入ると見られる。藤川監督は、貴重な新戦力をセ5球団にひた隠しにする。なにも開幕前から、ライバルたちに手の内を明かす必要はない。3日の侍ジャパン戦後は、10、11日のオープン戦・西武2連戦（甲