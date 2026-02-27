阪神の今季主催試合のチケットが、史上最速で完売する見通しであることが26日、分かった。25日に発売開始し、ビジター専用席のごく一部をのぞき、わずか2日で年間のほぼ全席が売り切れた。昨季の日付上のリーグ最速Vが、潜在的な人気に拍車をかけた可能性がある。完売試合は当日券が発売されず、今季もプラチナチケット化が確定。入手困難を嘆く声が、今年もファンから漏れている。球団は不正転売を防ぐために、昨年以上の対策