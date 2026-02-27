【香港共同】歌手の倖田來未さんが3月21日に香港で予定していたコンサートが中止となった。主催者側が26日までに発表した。中止の理由は「突発的な不可抗力」とした。台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁を巡り、日中関係が緊張している影響とみられる。中国本土や香港などでは最近、歌手の浜崎あゆみさんをはじめ、日本のアーティストのコンサートが突然中止になる事例が相次いでいる。