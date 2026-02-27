プレミアムインナーウェアブランドAROMATIQUEから、2026年春夏コレクション“Extraordinary”が登場しました。静かに際立つ美しさと揺るぎない存在感をテーマに、日常に寄り添うラグジュアリーなアイテムを提案。シルクやコットンの上質素材を使用したインナーから、ブランド初のスイムウェアまで幅広いラインナップがそろいます。日常を少し特別にしてくれるコレクションに注目です♡ 初登場スイム