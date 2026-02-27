25日まで沖縄・宜野座キャンプに参加していた阪神・岩崎優投手（34）と及川雅貴投手（24）が、“TEAMZAKI師弟対談”に花を咲かせた。真剣な野球談議はもちろん、お互いの知られざる素顔などもたっぷりと語り尽くした。同一球団からのセーブ王、最優秀中継ぎのダブル戴冠を目指して腕を振り、今季優勝を成し遂げた先に見据えるのは、オフの自主トレ場所となっている岩崎の地元・静岡での凱旋（がいせん）優勝パレード！？独自ワ