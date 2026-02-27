アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、スイスで行われたイランとの核協議について、アメリカ側の出席者が「前向きだった」と述べたと報じました。アメリカとイランの核協議は26日に、スイスのジュネーブで行われました。アクシオスによると、アメリカ側の出席者は、午前中にイラン側が示した提案内容に「失望した」ということです。ただ、午後に行われた協議の終了後、アメリカ側はこの日の協議について「前向きだった」と評