俳優の北村匠海（２８）が、フジテレビ系ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（４月１３日スタート。月曜、後９・００）で地上波連続ドラマに初主演することが２６日、分かった。教師と高校生が世代を超えて“宇宙食開発”という壮大な夢に挑戦した実話を基にしたオリジナルストーリー。月９での学園ドラマは１５年ぶりで、北村は教師役初挑戦となる。福井県の水産高校に赴任してきた新米教師・朝野峻一を演じる北村は、「教師役はい