阪神ドラフト２位の谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が２６日、３月３日に京セラドームで行われる侍ジャパンとの強化試合へ気持ちをたかぶらせた。「日本のトップレベルの選手が集まるチームなので出たいというか（空気を）感じたい。大事な１日になると思います」攻守において学びの時間にする。「打撃は全体的に見たいし、内野の動きも見たい」。中でも注目しているのが、ＤｅＮＡの牧だ。同じ東都大学リーグ出身で右打ちの内