１軍のニュースだけでなく“虎の穴”阪神２軍で奮闘する選手たちの気になる現在地を徹底取材する新企画。今回は高卒３年目・山田脩也内野手（２０）の打撃を取り上げる。「変化球への対応が課題」と語った未来の正遊撃手候補は、なぜか具志川キャンプで「直球への対応」を磨き続けた。文字にすると、遠回りに見える「打者・山田」の奮闘に迫った。◇◇山田は仙台育英時代から華麗な守備で名をはせてきた。しかし打撃面