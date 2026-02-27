「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）阪神の佐藤輝明内野手（２６）が２６日、バンテリンドームで中日との壮行試合（２７、２８日）に向けた日本代表「侍ジャパン」の全体練習に臨み、チームに合流した米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）との共闘を誓った。フリー打撃では今季から新設されたホームランウイングのはるか上を越え、２２スイングで６本の柵