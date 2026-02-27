「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が２６日、バンテリンドームで中日との壮行試合（２７、２８日）に向けた日本代表「侍ジャパン」の全体練習に臨み、チームに合流した米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）とガッチリ握手を交わした。ここでも夢のような一幕が実現した。近藤に連れられ、「先輩だよ」と紹介された。１歳下