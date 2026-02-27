春季キャンプＭＶＰに選出された、阪神の嶋村麟士朗捕手（２２）が２６日、早期支配下登録へ向けて意気込んだ。「立場的にもアピールするしかない。がむしゃらにやるしかないと思っています」今キャンプは、育成選手ながら宜野座組に抜てきされた。守備面では、初めて組む投手とも積極的にコミュニケーションを取るなど、日々成長。持ち前の打撃ではオープン戦で３打数２安打と結果を残した。ただ、なかなかフルスイングはでき