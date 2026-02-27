日本相撲協会は26日、春場所の新弟子検査（28日、大阪市内）に20人が申し込んだと発表した。「就職場所」と言われ、年6場所で最も志願者が多い春場所だが、20人は義務教育修了が受検資格に定着した1973年以降では24年の27人を下回る同場所最少。昨年の全国学生選手権個人準優勝などで幕下最下位格付け出しデビューが承認された東農大4年の木下優希（時津風部屋）、早大4年の川副楓馬（安治川部屋）らがエントリーした。