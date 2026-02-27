阪神の中野拓夢内野手（２９）とキャム・ディベイニー内野手（２８）による“キャムタク対談”が実現した。日本人選手と外国人選手による二遊間コンビは、球界でも例が少ない。言葉の壁がある中で肝要になる、呼吸の合わせ方とは−。互いの理解を深めながら“華麗なる二遊間”の形成に意気込み、ゴールデングラブ賞の獲得にも意欲を示した。◇◇−お互いのファーストネームから着想すると「キムタク（俳優の木村拓哉）