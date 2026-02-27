新潟市江南区の防水工事業の建水舎が、新潟地方裁判所から破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、建水舎は2006年3月に設立され、学校や病院などの防水工事を手掛けてきました。しかし、需要の低下や他社との競争激化などの影響もあって業績が低迷し、資金繰りも限界に達したということです。負債総額は約2400万円が見込まれています。