2月26日、新潟県津南町では大量の雪がトラックに次々に積まれていました。行われていたのは雪室倉庫への雪入れ作業です。運び込まれた雪の量はなんと1200t。冬の間に積もった雪を野菜などの貯蔵に活用しています。【JA魚沼津南機関営農センター 小林慎吾さん】「通常の電気の冷蔵庫から雪室にリフォームした」雪室倉庫の設置により、年間の電気代を約200万円節約できたということです。さらに湿度の高い状態も保てるた