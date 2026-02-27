2月27日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道266・・・宇城市松橋町松橋（歩行者妨害・シートベルト）県道・・・天草市本渡町本戸馬場（歩行者妨害） ＜午後＞国道325・・・菊池市七城町岡田（スピード違反）県道・・・八代市高島町（スピード違反） ＜夜間＞交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道