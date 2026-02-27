規格外のイワシとアジ、オリーブオイルを使ったレトルト商品「漁港のアヒージョ」神奈川県平塚市の平塚漁港で水揚げされた規格外のアジやイワシと、湘南産オリーブオイルを使ったレトルト商品「漁港のアヒージョ」が完成した。食材ロスの削減と地産地消の推進を目的に、地元４者が連携して開発した。商品を手がけたのは、いずれも平塚市に拠点を置く市漁業協同組合、オリーブ生産のファームビレッジ湘南、食品加工の山大商事、