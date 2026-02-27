ドクターイエローをデザインしたマンホールふた＝19日、神奈川県綾瀬市役所東海道・山陽新幹線の点検車両で黄色い外観が特徴の「ドクターイエロー」をデザインしたマンホールふたを神奈川県綾瀬市が製作した。東海道新幹線の開業前、綾瀬町（現・綾瀬市）が試験用モデル線の起点になった縁があり、職員が企画。3月5日まで市役所1階ホールで展示されており、市民や鉄道ファンの人気を集めている。ドクターイエローはダイヤが非