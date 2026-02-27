「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）師匠として初めての本場所に臨む湊川親方（元大関貴景勝）が２６日、大阪市内の部屋で弟子を指導し、２９歳の独自色をかいま見せた。弟子の睡眠を優先し、稽古開始を午前１０時とし、隆の勝と若ノ勝の関取にも幕下以下の基礎稽古を課した。稽古中は「優しさは捨てろ」「親のために頑張れ」など声をかけ続けた。親方は「（関取は）若い衆と同じくらいの稽古をこなし