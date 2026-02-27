相川監督が期待を寄せる横浜ＤｅＮＡ・竹田新体制に移行した横浜ＤｅＮＡにとって、投手陣の再編は最優先課題。春季キャンプは主力を除く新戦力の見極めも重要性を帯びていた。「４３９回１／３」。この数字は昨季、ケイ、ジャクソン、バウアーが投げた合計の投球回数だ。先発陣で大きな役割を果たした彼らが退団して、ローテーションが一新される今季。外国人を含む新戦力が活躍したとしても穴埋めは容易ではないように思える