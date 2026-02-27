ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級２位・那須川天心（２７＝帝拳）と同級１位で元世界２階級制覇王者フアン・フランシスコ・エストラーダ（３５＝メキシコ）による挑戦者決定戦（４月１１日、東京・両国国技館）が決定したなか、レジェンドが勝負の行方を占った。元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・具志堅用高氏（７０）が、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ネクストチャレンジ」で注目の一戦に言及。「これは本当にうれしいで