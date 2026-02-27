新日本プロレスの鷹木信悟（４３）が、屈辱の?ハネムーン欠場疑惑?払拭を誓った。先シリーズで左脇腹の負傷により欠場を強いられた鷹木は、完全復活の舞台を「ＮＥＷＪＡＰＡＮＣＵＰ（ＮＪＣ）」（３月４日、後楽園で開幕）に指定。自身の初戦（３月１０日、岡山）の相手には?あの男?を指名した。ドラゴンゲート時代に右肩を負傷した２０１１年以来、実に１５年ぶりに負傷欠場となった鷹木は１１日大阪大会で復帰。「それ