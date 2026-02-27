【モデルプレス＝2026/02/27】フジテレビでは、4月13日より月9ドラマ枠にて「サバ缶、宇宙へ行く」（毎週月曜21時〜）を放送決定。俳優の北村匠海が地上波連続ドラマ初主演を務めることがわかった。【写真】今田美桜＆北村匠海、キスシーン直前の見つめ合い◆4月期月9「サバ缶、宇宙へ行く」放送決定原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、国際宇宙ステーション