24年宝塚記念を制したブローザホーン（牡7＝吉岡、父エピファネイア）は右前脚の繋（けい）靱帯炎を発症していることが判明した。25日にレックスが公式サイトで発表。復帰には1年以上を要する見込みで、また再発の可能性も高いことから年齢も考慮し、引退の方向で協議することが決まった。昨年5月4日の前走天皇賞・春8着後に同じ右前脚の繋靱帯炎が判明したため休養。20日に栗東に帰厩し、復帰に向けて調整を進めていた。通算2