広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が、本紙の単独インタビューに応じた。今春キャンプの実戦では出場全8試合で安打を記録して打率・441、1本塁打、3打点と両打席でアピール。左右それぞれの打席で異なるバットを使用していることに加え、左右ごとに異なった強打者たちを掛け合わせた“ハイブリッド打法”を駆使していることを明かした上で、「すごい選手になれたら」と意気込んだ。（取材・構成＝江尾卓也、長