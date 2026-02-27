◇球春みやざきベースボールゲームズオリックス0―0西武（2026年2月26日SOKKEN）兼任コーチとして実戦初登板したオリックスの平野が、3回から1イニングを内野ゴロ3つで締めた。ツーシームに新球のカットボールを駆使し、従来のツーシームとフォーク中心のスタイルを一新する印象。「今までは縦しか投げられなかったんで。上も下もフォークも継続的に投げていきたい」と話した。42歳シーズンの開幕1軍入りについても「そ