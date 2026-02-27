中日・井上監督が侍ジャパンに追加招集された金丸に厳命した。「もちろん、日本を全力で応援します」とした上で「中日の監督という立場では、こちらの開幕の時にもベストで投げられるように、とは伝えました」と明かした。エース高橋宏と合わせ、左右の両輪が抜ける苦しい台所事情。WBCの影響が長引けば、開幕ダッシュも難しいだけに、指揮官は2年目の左腕に念を押した格好だ。