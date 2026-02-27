©ABCテレビ 3月1日（日）放送の「新婚さんいらっしゃい！」に、純烈・後上翔太さんと、元AKB48で総監督も務めた横山由依さんが登場！ 2024年12月に結婚したことについて、まずは純烈ファンのお姉様方にインタビューをしたところ、「いいカップル」「嬉しい」「結婚できて良かった」などなど、皆さんお祝いムード。ファン歴11年、1年間で最高295公演も通う後上さん推しのお姉様も、「最初はすごくショックだった